Испанский футбольный клуб «Реал» продлил контракт с полузащитником сборной Турции Ардой Гюлером.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.

Гюлеру 21 год, он выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. На счету полузащитника 126 игр за команду, в которых он отметился 22 голами и 32 результативными передачами. Вместе с клубом он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, а также победителем Межконтинентального кубка (2024).

В составе сборной Турции Гюлер провел 38 матчей, в которых отметился 8 голами и 10 результативными передачами.