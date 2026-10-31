Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
Азербайджан приветствует инициативу выдвижения кандидатуры Генерального секретаря ОБСЕ, посла Феридуна Синирлиоглу на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает 1news.az, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос медиа.
"Мы подчеркиваем важность процесса выборов, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус среди государств-членов, руководствуясь принципами и целями Устава ООН.
Верим, что в результате продолжающихся консультаций и конструктивного диалога между государствами-членами будет принято соответствующее решение, которое укрепит возможности ООН более эффективно отвечать на современные глобальные вызовы", - сказал он.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Türkiyənin namizədi Feridun Sinirlioğlunun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi vəzifəsinə namizədliyi ilə bağlı medianın sualına cavabı ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/yiL9KtkVz6 https://t.co/pN72RhH7Vk — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 31, 2026