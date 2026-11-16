Обсуждено расширение сотрудничества между федерациями борьбы Азербайджана и США - ФОТО

Генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Парвин Пириев с 4 по 14 ноября находился с рабочим визитом в США.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФБА, основной целью визита было изучение передового международного опыта в области развития борьбы, усовершенствования системы подготовки национальных сборных и спортивного менеджмента.

В рамках визита в городе Колорадо-Спрингс состоялась встреча с представителями Федерации борьбы США (USA Wrestling). На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между федерациями борьбы двух стран, подготовки спортсменов и тренеров, а также возможности взаимного обмена опытом.

Генсек ознакомился с системой подготовки спортсменов, современными методами тренировок и деятельностью спортивной инфраструктуры в Олимпийском тренировочном центре США. В частности, он принял участие в семинарах, посвященных повышению физической выносливости, совершенствованию функциональной подготовки спортсменов и организации процесса сгонки веса с помощью современных научно обоснованных методов. В центре внимания находились возможности применения опыта, приобретенного в этих сферах, в процессе подготовки азербайджанских борцов.

На вашингтонском этапе визита прошли встречи в Палате представителей США, Университете Джорджа Мейсона и других структурах. В ходе встреч состоялся обмен мнениями вокруг спортивного менеджмента, развития молодежного спорта, роли спорта в экономическом развитии и современных моделей управления.

Визит имеет важное значение с точки зрения укрепления международных связей Федерации борьбы Азербайджана, повышения качества подготовки национальных сборных и применения современных научно-практических подходов в борьбе.

Визит был организован в рамках проекта «Экономическое развитие через спорт» (Economic Development through Sports) программы Open World, поддерживаемой Библиотекой Конгресса США и реализуемой в партнерстве с американским посольством в Азербайджане. В программе наряду с Федерацией борьбы Азербайджана приняли участие руководящие лица Федераций водных видов спорта, плавания, стрельбы из лука и мини-футбола Азербайджана.