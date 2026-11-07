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В Ереване призвали разделить культурную память и госполитику в отношении соседних стран

Редакция 1news12:52 - Сегодня
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В Ереване призвали разделить культурную память и госполитику в отношении соседних стран

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, выступая на Втором всемирном армянском саммите, заявил, что армянские песни, стихи и литературные произведения, в которых упоминается так называемая «Западная Армения» (территория Турции – ред.), должны оставаться частью национальной культуры, однако не следует превращать их в основу современной государственной политики.

По его словам, изучение истории необходимо прежде всего для понимания прошлых ошибок, пишут армянские СМИ.

«Они (песни, стихи, произведения – ред.) существуют, они являются частью нашей культуры. Другое дело, если ты превращаешь это в национальную политическую идею. Не нужно ничего с ними делать. (…) Это наше, и здесь нет никакого спора. Другой вопрос – что ты в это вкладываешь и что за этим видишь», – сказал Симонян.

Он подчеркнул необходимость разделять культурную память и политические нарративы, препятствующие нормализации отношений с соседними странами: «Мы должны продолжать изучать историю. Ведь история нужна для того, чтобы смотреть на ошибки, которые мы совершали, и не повторять их».

В качестве примера Симонян указал на двойные стандарты в отношении историко-географических наименований и культурных претензий к соседям. Симонян спросил, почему армяне болезненно реагируют, когда кто-то называет озеро Севан его азербайджанским названием Гёйча, или когда Ереван называют Эриванью, но сами при этом могут обращаться к грузинам с заявлениями о том, что их алфавит создал Месроп Маштоц.

«Почему мы так делаем? Хочу понять. Если армянин приезжает в Грузию, он считает своим долгом подойти к грузину и сказать: «А ты знаешь, что ваш алфавит написал Месроп Маштоц?» Почему мы это делаем? Это та же логика. Нам нужно понять, чего мы хотим от других и чего ожидаем от них», – отметил он.

Симонян также раскритиковал представление о нынешней Армении как о «временном этапе»: «Мы проливали кровь, боролись, провозгласили независимость – и при этом постоянно ищем родину: «А где же эта родина?» Мы что, все это время жили в собственной стране так, словно мы здесь временные жильцы, которые снимают квартиру? Будто вот-вот придет Россия, в Турции ухудшатся дела, и мы вернемся и все отвоюем?» – сказал секретарь Совбеза.

Он назвал разговоры об «исторических землях» бесперспективными: «Когда спрашиваешь таких людей: «Хорошо, а что такое Республика Армения? Где она? Какая именно Армения?», начинаются разговоры, которые никуда не ведут. Это разговоры о негосударственности. Нас загнали в этот цикл, чтобы мы из него не выходили, чтобы мы постоянно оставались зависимыми».

В заключение Симонян призвал ценить реальную государственность и не обесценивать существование Республики Армения ради гипотетических территориальных амбиций.

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