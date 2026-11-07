КСИР: Иран не позволит врагу препятствовать производству оружия

Противник не сможет даже на мгновение помешать Ирану производить и модернизировать оружие. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Мохеби.

«Сегодня, опираясь на собственные знания об обширной и разнообразной географии Ирана и на ту гибкую возможность, о которой я сказал, мы никогда не позволим врагу даже на мгновение помешать нам производить и модернизировать оружие», — приводит его слова агентство IRNA.

По словам Мохеби, аэрокосмические силы КСИР смогли быстро перенести производство ракет и беспилотников под землю и создали подземный город по выпуску ракет. Это, как отметил военачальник, позволяет продолжать производство в военное время и под бомбардировками. Противник, по его словам, подсчитывал иранские ракеты, полагая, что они скоро закончатся, но не знал о такой возможности.