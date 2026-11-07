Человек, который любил Нефтяные Камни

Седьмого ноября исполняется семьдесят семь лет со дня рождения Нефтяных Камней. Мы, ветераны Нефтяных Камней, решили вспомнить наш родной дом и предложить вниманию наших читателей статью о человеке, который отдал жизнь за это уникальное месторождение. Мы абсолютно уверены, что наш друг-нефтяник, автор этого материала был бы безмерно рад, узнав, что его статья продолжает своё историческое путешествие.

В жизни всегда есть место подвигам… Когда я смотрю на Нефтяные Камни, всегда вспоминаю эти слова. Лауреат Ленинской премии Бахман Гаджиев

А, в общем, надо просто помнить долг, от первого мгновения до последнего. Из песни «Не думай о секундах свысока»

Прошлое так же реально как то, что происходит сейчас, в данное мгновение. Главное – это не забывать. Главное – это память. Из фильма «Тегеран-43»

В 50-ые годы прошлого столетия, когда я учился на геологоразведочном факультете (ГРФ) Индустриального института им. М. Азизбекова, имя Фуада Самедова было на устах всех геологов-нефтяников. Будучи главным геологом нефтепромыслового управления (НПУ) «Гюргянынефть», которое занималось разработкой и эксплуатацией нефтяного месторождения «Нефтяные Камни», Фуад Ибрагимович много сделал для изучения геологии и исследования залежей этого уникального морского нефтяного месторождения, в сущности первого такого крупного морского нефтяного месторождения в Советском Союзе.

В отличие от известного геолога-разведчика Ага-Курбана Алиева, открывшего в середине 40-х годов прошлого столетия это уникальное морское нефтяное месторождение и удостоенного за это Сталинской премии, Фуад Ибрагимович занимался изучением геологии и непосредственно разработкой месторождения «Нефтяные Камни». В результате кропотливого труда им была написана и опубликована монография «Нефтяные Камни», которая стала на долгие годы настольной книгой для всех специалистов, работающих в области морской нефтяной геологии.

Фуад Самедов, несмотря на большую загруженность на производстве, успел подготовить и защитить диссертацию, получив научную степень кандидата геолого-минералогических наук.

Результат огромного кропотливого исследовательского труда большого коллектива производственников и учёных – присуждение в 1961-ом году коллективу азербайджанских нефтяников самой престижной в то время Ленинской премии. В этот славный коллектив входил и Фуад Самедов, который непосредственно занимался изучением геологии и разработкой нефтяных залежей этого уникального морского нефтяного месторождения.

Шло время, и когда в Академии Наук Азербайджана открылся Институт Проблем Глубинных Нефтегазовых Месторождений (ИПГНГМ), Фуад Самедов был назначен заместителем директора этого института.

Следующий этап работы Фуада Ибрагимовича связан со вновь организованным объединением «Главморнефть». Естественно должность заместителя начальника по геологии – главного геолога объединения – была предложена Фуаду Самедову. Начальником геологического отдела был назначен Хошбахт Багиевич Юсифзаде, нынешний первый вице-президент нашей нефтяной компании ГНКАР.

И тут по роду работы нам довелось присутствовать у главного геолога объединения Фуада Самедова на обсуждении полученных нами предварительных результатов подсчёта запасов нефти и газа морского нефтяного месторождения «Грязевая Сопка».

Позволю себе небольшое отступление. После окончания в 1959-ом году ГРФ Института Нефти и Химии (так стал называться наш Индустриальный институт в 1959-ом году) я добровольно с институтским товарищем по группе поехал работать в НПУ «Ширваннефть». Проработал я в Прикуринской низменности 8 лет, пройдя путь от оператора по добыче нефти 5-го разряда до начальника геологического отдела НПУ «Сальянынефть», которое было организовано в 1965-ом году.

В 1967-ом году по семейным обстоятельствам я покинул производство, поступив на работу в лабораторию подсчёта запасов нефти и газа ИПГНГМ Академии Наук Азербайджана. Объединение «Главморнефть» поручило нам работу по подсчёту запасов нефти и газа морского нефтяного месторождения «Грязевая Сопка». Когда мы закончили геологическую часть работы, нас вызвали к Фуаду Самедову для обсуждения полученных результатов и построенных структурных карт и геологических профилей.

И вот здесь у нас произошло близкое знакомство (не побоюсь этого слова) с легендарным геологом Фуадом Самедовым. Надо сказать, что это, к сожалению, был уже не лучший период в его жизни. Он уже был нездоров, это было заметно по его внешнему виду. Необходимо отдать должное его выдержке и культуре поведения – принял он нас в своём просторном кабинете по-доброму хорошо, внимательно выслушал результаты проделанной работы, задавал вопросы, интересовался изменениями в структурных построениях, так как уже было пробурено много новых эксплуатационных и разведочных скважин. Фуад Ибрагимович дал много советов по нашей работе на завершающем этапе.

К сожалению, это была наша первая и единственная встреча и обсуждение по работе с человеком-легендой.

Должен с сожалением отметить, что в 40-50-ые годы примерно половина главных геологов нефтяных управлений и трестов были представителями неазербайджанской национальности. Назову несколько фамилий геологов, с которыми приходилось встречаться: Листенгартен, Шапиро, Дурмишьян, Овнатанов, Андриянов и другие.

И только в шестидесятые годы начался процесс их замены на национальные кадры, так как выросло новое поколение молодых специалистов.

И на этом фоне среди всех выделялся своей колоритной фигурой, умом, талантом, опытом и просто как красивый человек Фуад Ибрагимович Самедов.

К тому же главный геолог успел вырастить и подготовить целую плеяду геологов-нефтяников, не буду называть фамилии, так как многих уже нет в живых.

Сегодня день рождения Фуада Самедова, человека который любил Нефтяные Камни больше себя самого.

Баку, 9-ое июля, 2018-ый год,

Сулейманов Юсиф Аллахверди оглы.