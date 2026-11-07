Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Распространение в социальных сетях сообщений о том, что имя президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Исы Габиббейли якобы фигурирует в списке лиц, которым Рамиз Мехтиев был намерен предоставить должности, является очередной провокацией против руководства НАНА.

В период, когда Рамиз Мехтиев занимал пост президента академии, был принят ряд официальных решений, направленных на освобождение Исы Габиббейли от занимаемой должности и сокращение его полномочий.

Как сообщает , об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что решением Президиума НАНА №1/15 от 8 января 2021 года, подписанным Мехтиевым, Габиббейли был освобождён от должности первого вице-президента НАНА и назначен исполняющим обязанности вице-президента.

"Кроме того, решением заседания Президиума НАНА под председательством Рамиза Мехтиева от 26 января 2022 года отделение гуманитарных и общественных наук, которым Иса Габиббейли руководил с 2013 года, было разделено на два подразделения. Отделение общественных наук было выделено из его структуры, в результате чего должностные полномочия Исы Габиббейли сократили.

Спустя несколько дней - 7 февраля 2022 года - Иса Габиббейли обратился к руководителю НАНА с заявлением об освобождении от должности вице-президента по Отделению гуманитарных наук.

В условиях, когда реальное положение дел и характер отношений были именно такими, информация о том, что Рамиз Мехтиев намеревался предоставить Исе Габиббейли должность, служит попыткой воспользоваться нынешней ситуацией для организации новой кампании по дискредитации руководителя НАНА", - подчёркивается в заявлении.