В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

В связи с дождливой погодой на ряде основных автодорог столицы введены ограничения скорости, сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджана.



Разрешенная скорость снижена на 40 км/ч на трассе Зыхский круг — Аэропорт, а также на 20 км/ч по всем полосам движения на магистрали проспект Гейдара Алиева — Мардакян — Загульба.



Сотрудники ЦИУТ внесли соответствующие изменения в показатели электронных информационных табло и активировали предупреждающий знак «Скользкая дорога». Ведомство призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим и учитывать погодные условия.