Трамп анонсировал кадровые перестановки в своем кабинете по итогам выборов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в его кабинете будут кадровые перестановки, включая увольнения, после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в США.



«Да. Немного», — сказал он в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, планирует ли он уволить кого-то из сотрудников вашингтонской администрации. «Я люблю свой кабинет. Я думаю, он хорош», — добавил Трамп. «Но я, возможно, внесу несколько изменений», — подчеркнул он, отказавшись привести подробности. Трамп также заверил, что по-прежнему доверяет военному министру Питу Хегсету. Многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы выражали крайнее недовольство действиями главы Пентагона применительно к конфликту между США и Ираном.



Как уточняет телеканал, интервью было записано до того, как Трамп объявил, что новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер, который сменит на этом посту Сьюзан Уайлс.



Источник: ТАСС