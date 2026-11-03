Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Сообщения о планах демонтировать бюст Гейдара Алиева в парке его имени в турецком районе Шишли и построить на этом месте культурный центр не соответствуют действительности.

Об этом говорится в публикации Центра по борьбе с дезинформацией Администрации Президента Турции в социальной сети X.

В ведомстве отметили, что муниципалитет Шишли не проводит никаких работ на указанной территории, а строительство культурного центра не входит в планы.

В Центре также подчеркнули, что распространение подобных старых и неподтверждённых утверждений носит провокационный характер и направлено на подрыв азербайджано-турецких отношений. Общественность призвали не доверять этой информации.