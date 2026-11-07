Трёх женщин наказали после конфликта на концерте Меладзе в Казахстане - ВИДЕО

Полиция Алматы установила личности трёх женщин, устроивших потасовку на концерте Валерия Меладзе.

Одну из нарушительниц арестовали на пять суток, другую оштрафовали, а в отношении третьей возбудили административное производство.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в городском департаменте полиции.

Скандал произошёл 4 ноября во время выступления певца на площадке Almaty Arena. Меладзе пришлось прервать концерт из-за конфликта между поклонницами у сцены. Артист возмутился поведением зрительниц и предупредил, что прекратит выступление, если потасовка повторится.

После инцидента полиция начала проверку и установила личности трёх участниц конфликта. Две женщины оказались жительницами Алматинской области. Одну из них по решению суда отправили под административный арест на пять суток, вторую оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Третья участница скандала приехала из города Тараз. В отношении неё составили административные материалы по факту мелкого хулиганства и направили их в суд.

Кроме того, правоохранители выявили в социальных сетях ложное сообщение об отмене концерта Меладзе. Автора публикации также привлекли к административной ответственности и оштрафовали.