Пашинян: Армения и Азербайджан сейчас имеют историческую возможность установить долгосрочный мир

Армения и Азербайджан сейчас имеют историческую возможность установить окончательный и долгосрочный мир.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе дискуссии в Институте международных и европейских отношений (IIEA) в Дублине.

По его убеждению, было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью.

"Сейчас у нас есть вполне реальный исторический шанс установить прочный, окончательный, устойчивый, долгосрочный и надёжный мир. Было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью. Использование этого исторического шанса - моя личная миссия и миссия нашего правительства", - заявил он.