Пашинян: Армения и Азербайджан сейчас имеют историческую возможность установить долгосрочный мир
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Армения и Азербайджан сейчас имеют историческую возможность установить окончательный и долгосрочный мир.
Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе дискуссии в Институте международных и европейских отношений (IIEA) в Дублине.
По его убеждению, было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью.
"Сейчас у нас есть вполне реальный исторический шанс установить прочный, окончательный, устойчивый, долгосрочный и надёжный мир. Было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью. Использование этого исторического шанса - моя личная миссия и миссия нашего правительства", - заявил он.
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