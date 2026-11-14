Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после сбоя

Американская корпорация Microsoft заявила о завершении устранения основной причины масштабного сбоя и восстановлении работы сервисов для всех клиентов и регионов.

«Мы завершили работы по устранению основной причины инцидента и восстановили доступ к услугам для оставшихся затронутых [масштабным сбоем] клиентов и регионов», — говорится в сообщении сервисной платформы Microsoft 365, опубликованном в X.

12 ноября портал Downdetector, отслеживающий активность популярных интернет-ресурсов, проинформировал о массовых жалобах на работу сервисов Microsoft, поступивших из 74 стран и территорий. Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что массовые сбои не были результатом действий хакеров или любого другого внешнего вмешательства. На этом фоне акции Microsoft в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq демонстрировали снижение на 3%. 13 ноября днем корпорация сообщила о постепенном восстановлении трафика.