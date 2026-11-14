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Джавид Велиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании выходит за рамки энергетики

1news Lab01:54 - Сегодня
Джавид Велиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании выходит за рамки энергетики

Азербайджан и Великобритания 12 ноября 2026 года подписали в Дублине Совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Документ выводит сотрудничество за рамки энергетики и распространяет его на оборону и безопасность, торговлю и инвестиции, транспортную связанность, образование, науку и технологические инновации.

Об этом пишет заместитель председателя Центра анализа международных отношений (AIR Center) Джавид Велиев.

По его оценке, подписание декларации стало важной вехой в развитии двусторонних отношений и отражает растущее стратегическое значение Азербайджана, а также заинтересованность Великобритании в усилении политического, экономического присутствия и сотрудничества в сфере безопасности на Южном Кавказе.

Исторически одной из основных опор отношений Баку и Лондона было энергетическое сотрудничество: участие британских компаний, прежде всего BP, сыграло значительную роль в развитии нефтегазовой отрасли Азербайджана и его интеграции в международные энергетические рынки. Для Великобритании Азербайджан был важным партнером в диверсификации поставок энергоресурсов.

В декларации подтверждены суверенитет, территориальная целостность и международно признанные границы Азербайджана, а также поддержка Великобританией процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией через двусторонний диалог. Автор отмечает, что позиция Лондона значима, поскольку Великобритания является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает существенным дипломатическим, экономическим и политическим влиянием.

Отдельное направление документа - поддержка развития Среднего коридора. По словам Джавида Велиева, этот маршрут дает Азербайджану возможность укрепить роль регионального транспортно-логистического узла между Центральной Азией, Каспием, Южным Кавказом и европейскими рынками, а сотрудничество с британскими финансовыми институтами, инфраструктурными компаниями и инвесторами может способствовать модернизации транспортной инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Стороны договорились укреплять оборонное сотрудничество через подготовку кадров, наращивание потенциала, обеспечение совместимости и изучение возможностей взаимодействия в оборонной промышленности. Документ предусматривает также более тесное сотрудничество правоохранительных органов, в частности в сфере управления границами и правовых вопросов. При этом декларация не устанавливает взаимных оборонных обязательств и автоматических гарантий безопасности и не является военным союзом.

Второй и третий компоненты декларации охватывают экономическую трансформацию и технологическое развитие. В числе приоритетных направлений названы возобновляемая энергетика, инфраструктура, финансовые рынки, зеленое финансирование и низкоуглеродные технологии, а также искусственный интеллект, цифровое управление, научные исследования и инновации.

Декларация предусматривает проведение ежегодных встреч в формате стратегического партнерства для оценки хода работы, определения приоритетов и контроля за выполнением обязательств. В переводе политических договоренностей в конкретные экономические инициативы, как отмечает автор, важную роль будет играть Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Еще одним элементом отношений Джавид Велиев называет сотрудничество на экспертном уровне. С 2023 года AIR Center и Royal United Services Institute (RUSI) совместно проводят круглые столы, посвященные новым региональным реалиям на Южном Кавказе; в 2024 году обсуждение было посвящено значению COP29 в Азербайджане, в 2026 году - мирной повестке в регионе. Центр также ведет регулярные дискуссии с International Institute for Strategic Studies (IISS).

Кроме того, AIR Center участвует в Азербайджано-британском политическом диалоге, организуемом Университетом ADA. Первая такая встреча прошла в Баку в сентябре 2025 года, вторая - в Лондоне в ноябре 2026 года на площадке IISS.

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