В Азербайджане здания с задолженностью за отопление могут остаться без теплоснабжения.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Отмечается, что в текущем отопительном сезоне планируется обеспечить теплоснабжение около 178 тыс. квартир.

В акционерном обществе отмечают, что регулярная оплата услуг большинством потребителей способствует своевременному проведению ремонтно-технических работ и обеспечению надежного теплоснабжения в обслуживаемых районах.

В то же время в некоторых зданиях, в частности в жилых комплексах, построенных для вынужденных переселенцев, отмечается низкий уровень оплаты счетов за теплоснабжение.

"В Агджабединском районе оплачено 17,5% счетов на сумму 121,3 тыс. манатов, в Тертерском — 24,6% на 255,2 тыс. манатов, в Бардинском — 29,5% на 319,6 тыс. манатов, в Геранбойском — 46% на 93,4 тыс. манатов. В поселке Рамана Сабунчинского района уровень оплаты составил 33,4% (63,5 тыс. манатов), в Сумгайыте — 41,6% (173,7 тыс. манатов). Такая ситуация затрудняет и даже делает невозможным своевременное финансирование необходимых ремонтно-технических работ на указанных территориях", — отметили в "Азеристиликтеджхизат".

Организация призывает абонентов своевременно погашать имеющуюся задолженность и оплачивать текущие счета, подчеркивая, что платежная дисциплина каждого потребителя имеет значение для обеспечения стабильного теплоснабжения не только его квартиры, но и квартир соседей.