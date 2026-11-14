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Зеленский: Украина не согласится на закрепление нейтрального статуса в конституции

Редакция 1news13:48 - Сегодня
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Зеленский: Украина не согласится на закрепление нейтрального статуса в конституции

Украина не согласится на закрепление нейтрального статуса в конституции, поскольку такой статус не обеспечит Украине долгосрочных гарантий безопасности.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ведь сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно?» — сказал Зеленский.

Он добавил, что если российская сторона предполагает, что Украина не будет в составе ЕС, то это ошибочное мнение.

«Мы будем, это звучит на всех уровнях. Пока Украина не входит ни в один из союзов. А закрепление нейтральности – это значит, что вы меняете конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет», — заключил украинский лидер.

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