«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев Отечественной войны - ВИДЕО

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября встретились с азербайджанскими военнослужащими.

Глава Азербайджанского государства пригласил героев Отечественной войны на сцену.

Представляя турецкому коллеге военнослужащих, награжденных орденами «Qarabağ» и «Zəfər», азербайджанский лидер подчеркнул: «Это они преподали урок врагу».

Главы государств и первые леди сфотографировались с героями на память.