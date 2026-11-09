«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев Отечественной войны - ВИДЕО
Читать на других языках:English
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября встретились с азербайджанскими военнослужащими.
Глава Азербайджанского государства пригласил героев Отечественной войны на сцену.
Представляя турецкому коллеге военнослужащих, награжденных орденами «Qarabağ» и «Zəfər», азербайджанский лидер подчеркнул: «Это они преподали урок врагу».
Главы государств и первые леди сфотографировались с героями на память.
318