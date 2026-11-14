Пашинян заявил, что видит Армению в Евросоюзе через 20 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что через 20 лет видит республику в составе Европейского союза. Своим представлением о будущем страны он поделился во время выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

«Где я вижу Армению через 20 лет. Армению я вижу в составе Европейского союза», — сказал Пашинян, передает «РИА Новости».

В марте 2025 года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Российская сторона при этом указывала, что одновременно находиться в таможенных союзах Евросоюза и Евразийского экономического союза невозможно.

Ранее Владимир Путин обсуждал европейские планы Еревана на переговорах с Пашиняном. Президент России отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Москва также выступила за скорейшее проведение в Армении референдума по этому вопросу.