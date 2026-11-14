Принято решение по делу Бахтияра Дали, обвиняемого в попытке изнасилования дочери певицы

Обвиняемый в изнасиловании девушки в собственном саду Бахтияр Гарашов, известный как миллионер Бахтияр Дали, вновь предстал перед судом.

Как сообщает Unikal, на заседании в Сумгайытском городском суде было рассмотрено ходатайство о переводе его под домашний арест и принято окончательное решение.

Согласно решению, избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста оставлена без изменений, а ходатайство о домашнем аресте отклонено.

Напомним, что Сумгайытским городским судом в отношении Бахтияра Дали первоначально была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, а затем на основании представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, было принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Бахтияр Дали обвиняется в попытке изнасилования в принадлежащем ему саду девушки, предположительно являющейся певицей.

В ходе расследования, проведённого прокуратурой, Бахтияру Дали предъявлено обвинение по статье 29.149 (попытка изнасилования) Уголовного кодекса, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что 66-летний Бахтияр Дали долгие годы проживал в России. По его собственным словам, он был военным инженером.