В Сенате США назвали дальнейшие переговоры с Россией «фарсом» и призвали помочь Украине

Председатель комитета по разведке Сената США, республиканец Том Коттон заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны на Украине бессмысленны, поскольку требования Москвы об отводе войск НАТО от собственных границ свидетельствуют об отсутствии у президента РФ Владимира Путина серьезных намерений добиться мира.

«Требование России, чтобы страны НАТО отвели войска от собственных границ, абсурдно. Путин в очередной раз доказал, что не настроен на достижение мира путем переговоров. На данном этапе дальнейшие переговоры — фарс. Путин согласится остановить войну, только когда поймет, что не может победить. Мы должны помочь Украине доказать ему это», — написал Коттон в соцсети X.

Заявление сенатора прозвучало на фоне сообщений о том, что в ходе переговоров о прекращении войны Москва вновь выдвинула масштабные требования, касающиеся архитектуры европейской безопасности и военного присутствия НАТО в Восточной Европе.



Источник: Цензор.нет