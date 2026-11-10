Доход от операций с облигациями станет объектом налогообложения

В Азербайджане объектом налогообложения станет разница между доходом от продажи облигации и ценой ее приобретения, а также расходами по этой операции, включая удержанные комиссионные. Норма содержится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, документ входит в бюджетный пакет 2027 года.

По состоянию на 10 ноября 2026 года объектом налогообложения является разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки акции, а также иными понесенными расходами - только по акциям, которые были публично предложены и допущены к торгам на регулируемом рынке, при их представлении на фондовой бирже на территории Азербайджана, а также за пределами страны.