 Мамедьяров сыграл вничью обе партии с Карлсеном на турнире в Будапеште - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Мамедьяров сыграл вничью обе партии с Карлсеном на турнире в Будапеште - ВИДЕО

1news Lab14:14 - Сегодня
Мамедьяров сыграл вничью обе партии с Карлсеном на турнире в Будапеште - ВИДЕО

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров завершил вничью обе партии против Магнуса Карлсена в четвертом туре группы C турнира Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште.

В первой партии Мамедьяров играл черными, во второй - белыми. По системе подсчета очков турнира победа приносит три очка, ничья - одно, поэтому каждый из шахматистов набрал в этот игровой день по два очка.

Мамедьяров идет в группе четвертым с девятью очками, Карлсен - пятый с семью. Возглавляет группу нидерландский шахматист Аниш Гири с 13 очками.

Место Шахматист Очки
1 Аниш Гири 13
2 Ян Непомнящий 11
3 Айк Мартиросян 11
4 Шахрияр Мамедьяров 9
5 Магнус Карлсен 7
6 Абхиманью Мишра 6

За четыре тура в активе Мамедьярова одна победа, шесть ничьих и одно поражение. Его итоговое место в группе определится после последнего тура.

В заключительном, пятом туре группового этапа Мамедьяров встретится с Гири. Первая партия начнется 15 ноября в 18:00 по бакинскому времени, в ней азербайджанский шахматист будет играть белыми. Вторая партия стартует в 21:30, цвета поменяются.

Победители четырех групп выйдут в плей-офф за главный титул чемпионата, остальные шахматисты продолжат выступление в классификационных стадиях в соответствии с местами в группах. Матчи плей-офф пройдут с 17 по 20 ноября.

14 ноября Мамедьяров сыграл вничью обе партии против Абхиманью Мишры в третьем туре группы C.

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