Мамедьяров сыграл вничью обе партии с Карлсеном на турнире в Будапеште - ВИДЕО

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров завершил вничью обе партии против Магнуса Карлсена в четвертом туре группы C турнира Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште.

В первой партии Мамедьяров играл черными, во второй - белыми. По системе подсчета очков турнира победа приносит три очка, ничья - одно, поэтому каждый из шахматистов набрал в этот игровой день по два очка.

Мамедьяров идет в группе четвертым с девятью очками, Карлсен - пятый с семью. Возглавляет группу нидерландский шахматист Аниш Гири с 13 очками.

Место Шахматист Очки 1 Аниш Гири 13 2 Ян Непомнящий 11 3 Айк Мартиросян 11 4 Шахрияр Мамедьяров 9 5 Магнус Карлсен 7 6 Абхиманью Мишра 6

За четыре тура в активе Мамедьярова одна победа, шесть ничьих и одно поражение. Его итоговое место в группе определится после последнего тура.

В заключительном, пятом туре группового этапа Мамедьяров встретится с Гири. Первая партия начнется 15 ноября в 18:00 по бакинскому времени, в ней азербайджанский шахматист будет играть белыми. Вторая партия стартует в 21:30, цвета поменяются.

Победители четырех групп выйдут в плей-офф за главный титул чемпионата, остальные шахматисты продолжат выступление в классификационных стадиях в соответствии с местами в группах. Матчи плей-офф пройдут с 17 по 20 ноября.

14 ноября Мамедьяров сыграл вничью обе партии против Абхиманью Мишры в третьем туре группы C.