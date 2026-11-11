Марко Янкович действительно уходит из «Карабаха»?

Информация о возможном уходе футболиста "Карабаха" Марко Янковича из клуба не соответствует действительности.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az заявили в пресс-службе представителя Агдама.

Было отмечено, что у черногорского полузащитника имеется действующий контракт с клубом, и никаких переговоров о его уходе не ведётся.

"Контракт Янковича с командой всё ещё в силе. Трансферное окно даже не открыто, чтобы подобный вопрос мог быть вынесен на обсуждение. Никакой темы на этот счёт не существует, а распространяемая информация не соответствует действительности", - подчеркнуто в заявлении.

Напомним, Марко Янкович выступает за "Карабах" с 2022 года.