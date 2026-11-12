Юный гимнаст Азербайджана завоевал серебряную медаль чемпионата мира - ФОТО

В китайском городе Нанкин представители Азербайджана продолжают свои успешные выступления на проходящих среди молодежи чемпионате мира и Всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики Азербайджана, в турнире по тамблингу в возрастной категории 17-21 год Билал Гурбанов, набрав в финале 27 баллов, завоевал серебряную медаль.

Другой наш гимнаст Гусейн Абдуллаев с 25,7 балла занял 5-е место.