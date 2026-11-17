Первые столкновения с полицией начались на манифестации против роста цен, которая проходит в коммуне Нант на западе Франции в день общенациональной забастовки. Об этом сообщает интернет-портал Actu.fr.

Хотя сама акция была организована профсоюзами по случаю общенациональной забастовки, на манифестацию в этой коммуне вышло большое количество школьников и студентов. Спустя час после начала движения колонны, некоторые участники начали возводить искусственные баррикады посреди улицы из металлических ограждений. Для разгона толпы полиция применила водомет и слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты. В ходе столкновения с полицией некоторые участники процессии применили против стражей порядка пиротехнические изделия.

Массовые демонстрации проходят по всей Франции по призыву профсоюзных организаций, которые требуют повышения заработных плат и отказа от сокращений персонала, особенно в государственном секторе. К ним присоединяются также ассоциации студентов и школьников, которые с конца сентября начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. 17 ноября, по прогнозам властей, на улицы французских городов могут выйти от 250 до 360 тыс. человек, из которых до 60 тыс. - в Париже.

Источник: ТАСС