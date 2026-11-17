Изменения в связи с призывом на военную службу лиц, получающих дистанционное, онлайн- и гибридное образование, не предусмотрены.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Азер Мамедов на встрече с представителями институтов гражданского общества.

Он отметил, что, согласно законодательству, отсрочка от призыва на военную службу по образованию предоставляется только студентам, обучающимся на очной (дневной) форме. Для обучающихся же в заочной, дистанционной, онлайн- и гибридной формах такая отсрочка не предусмотрена.

«Эти лица при достижении призывного возраста могут временно приостановить учебу, отправиться на военную службу, а после ее завершения продолжить обучение», - отметил Азер Мамедов.