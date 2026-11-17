В Азербайджане предлагается установить требование о наличии не менее чем 6 месяцев стажа социального страхования для лиц, желающих получать социальное пособие по уходу за ребенком.

Как сообщает корреспондент Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в ряд кодексов и законов, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Внедрение нового условия направлено на предотвращение рисков получения пособий за счет государства путем создания краткосрочных формальных трудовых отношений. Изменение также призвано сформировать более устойчивый механизм социального страхования для будущего повышения размера пособия по уходу за ребенком.

Для получения пособия потребуется 6-месячный страховой стаж

В настоящее время требование о минимальном стаже социального страхования для назначения пособия по уходу за ребенком отсутствует. В условиях цифровизации трудовых отношений и упрощения процедур приема на работу это приводит к возникновению рисков определенных злоупотреблений.

Так, возможно принятие лица на работу на короткий срок без его фактической интеграции в рынок труда с последующим выходом в социальный отпуск по уходу за ребенком. Данная ситуация увеличивает риск создания формальных трудовых отношений исключительно с целью получения пособия за счет государственных средств.

В частности, оформление трудовых отношений для этой цели между близкими родственниками и другими лицами может создать условия для случаев злоупотребления системой социального страхования.

Во избежание этого при назначении пособия по уходу за ребенком предлагается внедрить условие о наличии как минимум 6 месяцев стажа социального страхования. Цель состоит в том, чтобы обеспечить назначение пособия на основе реальных трудовых и страховых отношений.

Каков текущий размер пособия по уходу за ребенком?

В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком различается в зависимости от возраста ребенка:

Для периода до достижения ребенком возраста 1,5 лет - 44 маната в месяц;

Для периода от 1,5 до 3 лет ребенка - 28 манатов в месяц.

Последний раз эти суммы повышались в 2018 году.

В обосновании отмечается, что по сравнению с текущими макроэкономическими показателями, в том числе минимальной и среднемесячной заработной платой, нынешний размер пособий остается на низком уровне. В связи с этим необходимы дополнительные меры по увеличению пособия.

Сначала для повышения пособия будет введено новое условие

Одна из главных целей предлагаемых изменений - создание более устойчивого с правовой и финансовой точек зрения механизма для доведения в будущем размера пособия по уходу за ребенком до надлежащего предела.

В обосновании отмечается, что отсутствие требования о минимальном стаже социального страхования увеличивает риски злоупотребления системой посредством краткосрочного страхования. Эти риски ограничивают реализацию более масштабных мер по повышению размеров пособий.

Поэтому в первую очередь предусматривается установление условия о 6-месячном стаже социального страхования, а также приведение механизма назначения пособия в соответствие с другими аналогичными выплатами социального страхования.

Таким образом, изменения послужат как предотвращению случаев злоупотребления в системе социального страхования, так и созданию более надежных основ для будущего увеличения пособий по уходу за ребенком.

Отметим, что в представленном обосновании не указаны конкретные сроки или цифры относительно того, когда и насколько будут увеличены текущие суммы пособий. Главное направление предложения - установление требования минимального стажа социального страхования для получения права на пособие.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.