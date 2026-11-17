На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении были приняты законопроекты о пределе прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2027 год.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, в будущем году прожиточный минимум и критерий нуждаемости предлагается установить на уровне 314 манатов.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 334 манатов, для пенсионеров — 258 манатов, а для детей — 274 манатов.

В случае принятия законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года.

Документы после обсуждений были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.