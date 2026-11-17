KVAN Group поддерживает развитие спорта и способствует воспитанию нового поколения спортсменов

KVAN Group, поддерживая соревнования UWW, вносит вклад в развитие спортивной жизни страны и становление нового поколения спортсменов.

С 23 по 29 ноября 2026 года в Баку при поддержке KVAN Group пройдёт UWW World Championships in Grappling, Pankration, and Amateur MMA. Чемпионат, организованный под эгидой Объединённого мира борьбы (United World Wrestling - UWW), объединит спортсменов из разных стран мира.

Основатель KVAN Group Чингиз Кишиев отмечает, что деятельность компании не должна ограничиваться исключительно её профессиональной сферой - важно также поддерживать инициативы, приносящие пользу обществу:

«Город - это не только здания, дороги и инфраструктура. Не менее важно создавать условия для развития людей, особенно молодёжи. Как бизнес, мы уже на протяжении многих лет поддерживаем подобные инициативы».

Продолжая традицию поддержки международного спорта, KVAN Group принимает участие в организации чемпионата, выступая одним из соорганизаторов соревнований AIGA. Мы поддерживаем спортсменов, которые будут бороться за звание чемпионов мира в категориях U15, U17, U20 и среди взрослых.

Мы гордимся тем, что Баку принимает чемпионат такого международного масштаба, и желаем успехов всем спортсменам, которые будут представлять Азербайджан на мировой спортивной арене.

О KVAN Group

KVAN Group осуществляет деятельность в сфере девелопмента недвижимости в Азербайджане. Одним из проектов компании является Bahar Residence. В своих проектах мы стремимся гармонично объединять архитектуру, повседневную жизнь и пространства, созданные для общения и единения людей.