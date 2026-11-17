Председатель парламента Армении Рубен Рубинян заявил о готовности правящей фракции «Гражданский договор» поддерживать включение инициатив оппозиции в парламентскую повестку, даже если большинство не согласно с их содержанием, при условии аналогичного подхода оппозиционных депутатов к проекту новой Конституции.

Выступая во вторник на заседании парламента, Рубинян прокомментировал предложение депутатов оппозиционных фракций «Сильная Армения» и «Армения» Эдгара Казаряна и Артура Хачатряна поддержать включение в повестку проекта заявления о регрессе демократии в стране.

По словам спикера, правящая фракция готова голосовать за рассмотрение подобных инициатив независимо от своего отношения к их содержанию, если оппозиция также согласится не препятствовать обсуждению вопросов в парламенте.

В частности, Рубинян предложил оппозиционным фракциям поддержать продвижение проекта новой Конституции, чтобы предоставить гражданам возможность обсудить документ.

В ответ депутат Хачатрян заявил, что оппозиция не намерена поддерживать рассмотрение проекта новой Конституции.

«Мы можем проголосовать "за", вы — "против", какая разница? Вы большинство, вы всё равно вынесете этот вопрос сюда на обсуждение. А мы против обсуждения, против того, чтобы голосовать за него», — сказал Хачатрян.

Ранее в тот же день Национальное собрание не включило в повестку проект заявления фракции «Армения» о регрессе демократии, защите прав лиц, подвергающихся политическим преследованиям, и правовых гарантиях. Правящая фракция проголосовала против инициативы.

Источник: Новости-Армения