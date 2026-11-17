Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, принятому Милли Меджлисом на основании пункта 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, ратифицируется договор, подписанный главами двух государств 23 августа 2026 года в Ташкенте.

Ильхам Алиев также утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Узбекистаном, подписанное 23 августа 2026 года в Ташкенте.