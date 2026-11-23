18 ноября 2026 года в рамках COP31, проходившей в Анталье (Турция), был представлен подход, увязывающий развитие туризма в Габале с охраной природы, местным предпринимательством и климатическими действиями.

Председатель Наблюдательного совета Gabala Hospitality Group (GHG) и стратегический руководитель Инициативы по развитию гастрономического туризма Габалы Шебнем Ферман была приглашена принять участие в панельной дискуссии на тему «Необходимость сокращения продовольственных отходов для систем питания и климатических действий в туризме», чтобы поделиться своим подходом к развитию Габалы как туристического направления.

Шебнем Ферман приняла участие в панели вместе с международными экспертами — главным менеджером по климату компании Intrepid Travel Сюзанной Этти, директором по климатическим действиям компании Iberostar Hotels & Resorts Адамом Терандо и директором организации Zero Waste Costa Rica Еленой Матео. Дискуссия, прошедшая при модераторстве Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), была посвящена обмену мнениями об устойчивых системах питания, предотвращении продовольственных отходов и практических климатических решениях, применимых на туристических предприятиях и в дестинациях.

Шебнем Ферман подчеркнула, что продолжающееся развитие Габалы создаёт важную возможность для превращения туристических и климатических приоритетов Азербайджана в конкретные действия.

«Зелёная Габала» (Green Gabala) — подход, который согласуется с направлениями адаптации к изменению климата, эффективного использования энергии и воды, устойчивого управления отходами, восстановления экосистем и поддержки местных общин, отражёнными в «Государственной программе развития туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы». Предлагаемая модель «Живая лаборатория Габалы» (Gabala Living Lab) также отражает то значение, которое программа придаёт инновационным пилотным проектам и измерению устойчивого туризма на основе данных.

Эти направления дополняют призывы «Бакинской декларации об усилении климатических действий в туризме» COP29 к чистой энергии, эффективному использованию ресурсов, подходам циркулярной экономики, низко- и безуглеродному транспорту, защите и восстановлению экосистем.

В рамках этой широкой программы Инициатива по развитию гастрономического туризма Габалы с участием ресторанов, отелей, производителей и образовательных партнёров ставит целью разработку пилотной программы по сокращению продовольственных отходов в Габале. Основанная на сотрудничестве, сформировавшемся благодаря Гастрономическому саммиту Габалы и подписанной декларации, программа предусматривает измерение отходов, апробацию мер по предотвращению их образования, безопасную передачу пригодных к употреблению излишков еды нуждающимся, а также изучение возможностей полезного использования неизбежных органических отходов.

Предлагаемая «Живая лаборатория Габалы» (Gabala Living Lab) приглашает исследователей, стартапы, технологические компании и инвесторов совместно с местными партнёрами разрабатывать и апробировать измеримые решения как в сфере продовольственных систем, так и в более широкой климатической повестке.

В рамках COP31 были начаты предварительные переговоры с UN Tourism о присоединении GHG к Глазговской декларации о климатических действиях в туризме. В ходе переговоров было рассмотрено, как рамки декларации могут поддержать более широкое планирование климатических действий и развитие партнёрства в Габале.

Главная цель заключается в том, чтобы, развивая туризм в Габале, сохранить её природные и культурные богатства, создать больше ценности для местных общин и вернуть природе больше, чем у неё берётся.