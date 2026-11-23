В Армении имущество вора, мародера и убийцы азербайджанцев – генерала Манвела Григоряна стало государственной собственностью.

Как сообщают армянские медиа со ссылкой на генпрокуратуру страны, на движимое и недвижимое имущество, ранее конфискованное у наследников экс-депутата и бывшего замминистра обороны Манвела Григоряна, а также связанных с ним лиц, зарегистрировано право Республики Армения. Помимо коллекционных машин в собственность государства ушли 9 объектов недвижимости.

Григорян был арестован в 2018 году по громкому делу о краже армейских пайков. «Дело Григоряна» было частью антикоррупционных мероприятий правительства Никола Пашиняна. В ходе обысков в особняке и на даче генерала правоохранители обнаружили десятки миллионов драмов, оружие, боеприпасы, более 30 транспортных средств, солдатские пайки, десятки ящиков с медикаментами. Во многих ящиках лежали письма солдатам от близких.

В январе 2020 года суд освободил Григоряна из-под стражи по состоянию здоровья, в ноябре 2020 года он умер.

Напомним, что Григорян сам признался в том, что в годы Первой Карабахской войны держал в рабстве в своем доме азербайджанских пленных, в том числе несовершеннолетних. По его словам, после войны он вернулся в Армению с сотнями пленных и считал, что содержание их в заточении «не должно стать причиной проблем». По его словам, когда началась война, он «не успел прочитать Женевскую конвенцию», фактически подтвердив, что действовал исключительно исходя из шовинистических соображений на национальной почве.