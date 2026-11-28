Отношения между Индией и Азербайджаном развиваются в контексте меняющейся геополитической обстановки на Южном Кавказе и в Евразии в целом.

Наряду с историческими связями, экономическим сотрудничеством и общими интересами в сфере энергетики и международных транспортных коммуникаций на двустороннюю повестку влияют региональные процессы и внешнеполитические приоритеты двух стран.



О нынешнем состоянии и перспективах индийско-азербайджанских отношений в статье, подготовленной специально для 1news.az, рассуждает индийский эксперт, доцент кафедры современной истории и международных отношений факультета гуманитарных и общественных наук Университета Интеграл в Лакхнау Хваджа Даниш Хамид.

География, интересы и неоднозначность двусторонних отношений

Принято считать, что дипломатические отношения между государствами строятся на взаимной симпатии и торговле. Однако пример Индии и Азербайджана показывает, что все гораздо сложнее. Несмотря на географическую удаленность, две страны объединяет общее евразийское пространство: Каспийское море, Южный Кавказ, Центральная Азия, а также транспортные маршруты, связывающие Индийский океан с Европой.

Индия рассматривает этот регион прежде всего с точки зрения развития транспортной связанности, энергетической безопасности и доступа к новым рынкам. Для Азербайджана же это возможность укрепить свои позиции в качестве производителя энергоресурсов и транспортного узла, соединяющего Восток с Западом, а Север — с Югом.

Двусторонние отношения далеко не всегда складывались гладко. Углубление оборонного и политического сотрудничества Индии с Арменией, тесное партнерство Азербайджана с Пакистаном и Турцией, а также расхождения позиций двух стран по региональным вопросам периодически становились источниками напряженности.

Тем не менее ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы разногласия полностью перекрывали возможности для практического взаимодействия. Поэтому главное в истории отношений Индии и Азербайджана — не вопрос о том, являются ли они друзьями или находятся в состоянии отчуждения, а то, как часто им приходится корректировать свою политику в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Исторические связи и новые дипломатические основы

Первые контакты между Индийским субконтинентом и Каспийским регионом развивались благодаря торговле, путешествиям и культурному обмену. Одним из наиболее известных свидетельств этих связей является храмовый комплекс Атешгях неподалеку от Баку. Как отмечает Министерство иностранных дел Индии, на его территории сохранились надписи на языках деванагари и гурмукхи. Это свидетельствует о том, что в прошлом здесь проживали и вели торговую деятельность индийские купцы и представители религиозных общин.

Этот памятник служит ярким напоминанием об исторических контактах двух регионов. Однако историческая память сама по себе не определяет внешнюю политику, а связи прошлого не могут заменить современные политические интересы.

В советский период Индия взаимодействовала с Азербайджаном преимущественно через Москву. Ситуация изменилась после распада Советского Союза. Индия признала независимость Азербайджана в декабре 1991 года, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены 28 февраля 1992 года.

В марте 1999 года Индия открыла постоянное дипломатическое представительство в Баку, а в октябре 2004 года Азербайджан открыл свое посольство в Нью-Дели.

Эти события заложили институциональную основу двусторонних отношений. В последующие годы сотрудничество получило дальнейшее развитие благодаря визитам на министерском уровне, совместному участию в Движении неприсоединения, работе Межправительственной комиссии и регулярным консультациям между внешнеполитическими ведомствами.

Шестой раунд таких консультаций состоялся в Баку 3 апреля 2026 года. Стороны обсудили сотрудничество в сферах торговли, технологий, туризма, фармацевтики, энергетики, культуры, а также контакты между гражданами двух стран.

Южный Кавказ и армянский фактор

Южный Кавказ представляет собой сложный регион, где пересекаются интересы России, Турции, Ирана, Европейского союза и США. Азербайджан, расположенный на побережье Каспийского моря, обладает энергетической и транспортной инфраструктурой, которая придает ему значительно большее геополитическое значение, чем можно было бы предположить исходя из размеров страны.

Для Индии взаимодействие с Южным Кавказом является частью более широкой евразийской стратегии, направленной на расширение доступа к рынкам Центральной Азии и Европы.

Отношения Индии с Арменией сегодня оказывают существенное влияние на ее взаимодействие с Баку. Нью-Дели развивает оборонные и политические связи с Ереваном, а Азербайджан воспринимает некоторые из этих шагов через призму собственных вопросов безопасности.Бывший карабахский конфликт и его последствия, таким образом, продолжают влиять на политический фон индийско-азербайджанских отношений.

Парафированное Арменией и Азербайджаном в августе 2025 года соглашение стало важным дипломатическим шагом, однако его значение необходимо оценивать с учетом конкретных обстоятельств. Опубликованный текст представлял собой парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. При этом он не свидетельствовал о том, что все нерешенные вопросы уже урегулированы или что процесс реализации договоренностей завершен.

Для Индии установление прочного мира означало бы снижение региональной неопределенности и расширение возможностей для развития торговых и транспортных связей. Это также позволило бы Нью-Дели поддерживать хорошие отношения одновременно с Ереваном и Баку, не рассматривая их как конкурентов за свое внимание.

Пакистан, Турция и дипломатическая цена внешнеполитических союзов

Тесные отношения Азербайджана с Пакистаном и Турцией являются одним из наиболее чувствительных факторов в двусторонних отношениях с Индией. Три страны взаимодействуют посредством дипломатической поддержки, оборонного сотрудничества и координации позиций по региональным вопросам.

Особенно негативно в Нью-Дели воспринимаются заявления Баку по кашмирскому вопросу, который Индия рассматривает как один из ключевых вопросов национальной безопасности.

Напряженность стала более заметной после индийско-пакистанского противостояния в мае 2025 года, последовавшего за операцией «Синдур». В Индии публичная реакция Азербайджана была воспринята как поддержка Пакистана. На этом фоне общественные настроения ухудшились, а некоторые граждане призвали бойкотировать Азербайджан как туристическое направление.

Издание The Indian Express сообщало, что этот эпизод негативно сказался на двусторонних отношениях. При этом последующему смягчению напряженности способствовало содействие Азербайджана в эвакуации индийских граждан из Ирана во время последующего регионального кризиса.

Этот случай демонстрирует характерную проблему международной политики: тесные отношения государства с одной страной могут негативно отражаться на его связях с другой, даже если их экономические интересы совпадают.

Тем не менее было бы ошибкой полагать, что подобные внешнеполитические союзы полностью исключают возможность сотрудничества. Государства нередко расходятся во мнениях по одним вопросам и взаимодействуют по другим.

Главный практический вопрос для Индии и Азербайджана заключается в том, смогут ли они укрепить взаимное доверие настолько, чтобы разногласия, связанные с третьими странами, не определяли всю повестку двусторонних отношений.

Энергетика: значительные инвестиции и скромные торговые показатели

Энергетика остается одной из наиболее прочных материальных основ сотрудничества Индии и Азербайджана. Индия заинтересована в диверсификации источников импорта энергоресурсов, тогда как Азербайджан является состоявшимся производителем нефти и газа и важным участником каспийской энергетической инфраструктуры.

Индийская компания ONGC Videsh Limited (OVL) инвестировала более 1,2 млрд долларов в доли участия в нефтегазовых месторождениях Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ), а также в связанном с ними нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД).

В ноябре 2024 года OVL завершила приобретение у компании Equinor дополнительных долей участия: 0,615% в проекте АЧГ и 0,737% в нефтепроводе БТД. В результате доля индийской компании составила 2,925% в проекте АЧГ и 3,097% в БТД.

Несмотря на значительный объем инвестиций, не следует упускать из виду относительно небольшой масштаб общей двусторонней торговли. Согласно опубликованной в апреле 2026 года справке по двусторонним отношениям, товарооборот между Индией и Азербайджаном в 2025 году составил 401 млн долларов. Индийский экспорт достиг 226 млн долларов, тогда как импорт, основную часть которого составляла сырая нефть, составил 175 млн долларов.

Иными словами, именно энергетика во многом поддерживает двусторонние отношения, тогда как их общая торгово-экономическая база пока остается недостаточно широкой.

При этом значительный потенциал для расширения сотрудничества существует в фармацевтике, сельском хозяйстве, информационных технологиях, машиностроении, образовании и сфере услуг.

Развитие взаимодействия в этих направлениях позволило бы сделать отношения менее зависимыми от колебаний энергетических цен и политической конъюнктуры. Более широкое экономическое партнерство также обеспечило бы вовлеченность большего числа участников в сохранение стабильных отношений между двумя странами.

Транспортная связанность и евразийские коридоры

Международный транспортный коридор «Север — Юг» (МТК «Север — Юг») является еще одним направлением, в котором интересы Индии и Азербайджана пересекаются.

Проект призван соединить Индию с Ираном, Каспийским регионом, Россией и расположенными за ними рынками посредством комбинированных морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов. Транспортная инфраструктура Азербайджана может сыграть важную роль в функционировании этой системы.

Для Индии коридор представляет собой не просто транспортный проект. Он является частью более масштабной стратегии по диверсификации маршрутов, устранению логистических препятствий и расширению доступа к евразийским рынкам.

Для Азербайджана участие в проекте означает возможность укрепить статус транзитной страны, привлечь дополнительные торговые потоки и инвестиции в инфраструктуру.

Во время визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Баку в октябре 2026 года стороны обсудили перспективы более тесной координации усилий в рамках МТК «Север — Юг», а также сотрудничество в торговле, инвестициях, нефтяной и энергетической сферах.

Вместе с тем не следует переоценивать перспективы коридора. Его успешная реализация будет зависеть от надежности инфраструктуры, предсказуемости таможенных процедур, экономической целесообразности, наличия финансирования и стабильной региональной обстановки.

Санкции, конфликты и перебои в работе транспортных маршрутов могут снизить привлекательность проекта. Таким образом, развитие транспортной связанности является не только экономической возможностью, но и проверкой региональной дипломатии.

Осторожная дипломатическая перезагрузка в 2026 году

События 2026 года свидетельствуют о целенаправленных усилиях сторон, направленных на то, чтобы отношения не оставались заложниками напряженности, возникшей в 2025 году.

Шестой раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами, состоявшийся в апреле, обеспечил институциональную площадку для обсуждения практических вопросов сотрудничества.

В сентябре премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились лично на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Посольство Индии в Баку охарактеризовало эту встречу как первое личное взаимодействие лидеров двух стран на уровне глав государств или правительств.

Визит Джайшанкара в Азербайджан 23 октября 2026 года придал этому процессу дополнительный политический импульс.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе переговоров обсуждались торговля, инвестиции, энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство, информационные технологии, транспортные коридоры, туризм и взаимодействие на многосторонних площадках. Стороны также затронули региональные события и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В публикациях по итогам визита встреча была представлена как часть усилий по восстановлению двусторонних отношений после последствий операции «Синдур».

Однако дипломатическая перезагрузка не означает, что стратегические разногласия исчезли. Скорее, она свидетельствует о том, что оба правительства видят необходимость управлять существующими противоречиями и сохранять открытыми каналы коммуникации.

Такой подход создает более реалистичную основу для сотрудничества, чем ожидание того, что одна из сторон откажется от сложившихся партнерских отношений или пересмотрит свои позиции по региональным вопросам.

Стратегическая автономия и перспективы дальнейшего сотрудничества

Принцип стратегической автономии должен оставаться ориентиром для внешней политики Индии, однако это не означает безразличия к происходящему в регионе.

У Нью-Дели есть веские основания продолжать тесное взаимодействие с Арменией, одновременно развивая сотрудничество с Азербайджаном в энергетике, торговле и транспортной сфере.

Эти направления не обязательно противоречат друг другу при условии, что Индия будет четко формулировать свою позицию и последовательно придерживаться одних и тех же принципов: уважения суверенитета, мирного урегулирования споров и противодействия терроризму.

Азербайджан также заинтересован в стабильных отношениях с Индией. Индия представляет собой крупный рынок, является давним инвестором в энергетический сектор и обладает значительным влиянием в многосторонних международных институтах.

Укрепление экономических связей с Нью-Дели позволило бы Баку расширить круг внешних партнеров и поддержать свои амбиции по превращению страны в региональный транспортный и энергетический центр.

На следующем этапе сторонам следует сосредоточиться на практических мерах по укреплению доверия: регулярных политических консультациях, предсказуемом подходе к ключевым вопросам, представляющим взаимную значимость, развитии деловых контактов, студенческих и культурных обменов, а также реальном продвижении проектов транспортной связанности.

Оба правительства должны также учитывать, что публичные заявления по вопросам, связанным с третьими странами, не должны подрывать двусторонние отношения.

Индия и Азербайджан вряд ли станут стратегическими союзниками в традиционном понимании этого понятия. Их интересы и внешнеполитические партнерства слишком различны для такого сценария.

Однако союзнические отношения — далеко не единственный критерий успешного взаимодействия. Более реалистичной и полезной целью может стать стабильное партнерство, основанное на конкретных направлениях сотрудничества, способное выдерживать разногласия и при этом приносить экономические и дипломатические выгоды обеим сторонам.

В конечном счете будущее отношений Индии и Азербайджана будет определяться не столько теплотой официальных заявлений, сколько способностью двух государств превратить дипломатическую перезагрузку в долгосрочное сотрудничество.

Исторические связи создают основу для сближения, энергетика и транспортная связанность обеспечивают практические стимулы, а стратегическая сдержанность может сформировать необходимое политическое пространство для дальнейшего продвижения вперед.