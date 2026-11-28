На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в частном жилом доме в селе Алиянлы Бардинского района два человека остались в беспомощном состоянии за закрытой дверью.



Об этом 1news.az сообщили в ведомстве.



В связи с полученной информацией на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Карабахского регионального центра МЧС.



"При оценке оперативной обстановки было установлено, что находившиеся дома лица не реагировали на стук в дверь и телефонные звонки.



Спасатели с помощью специальных средств вскрыли входную дверь и проникли в дом, где обнаружили в бессознательном состоянии Кянана Имамалиева (2003 г.р.) и его супругу Парвану Гусейнову (2008 г.р.).

Пострадавшие, предположительно отравившиеся угарным газом, после оказания первой помощи были экстренно доставлены в больницу.



Однако, несмотря на усилия врачей, Парвана Гусейнова скончалась в медучреждении, состояние Кянана Имамалиева оценивается как средней степени тяжести", - говорится в информации.



11:05

В Бардинском районе муж и жена отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az, Кянан Имамалиев (2003 г. р.) и его жена Парвана Гусейнова (2008 г. р.) отравились угарным газом в своем доме в селе Алиянлы.

Доставленная в больницу Гусейнова скончалась, состояние Имамалиева оценивается как средней тяжести.

Проводится расследование.