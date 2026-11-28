Около шести высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа проживают в охраняемых военных комплексах Вашингтона из-за угроз их безопасности.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал CNN.

«В настоящее время в вашингтонском военном жилье проживает около полудюжины членов администрации Трампа — это исторически высокий показатель, учитывая, что при предыдущих президентах высокопоставленные гражданские чиновники редко там проживали», — говорится в публикации.

По данным телеканала, среди переехавших — министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и генеральный прокурор Тодд Бланш. На военной базе Форт-Макнейр также живут глава аппарата Белого дома Стивен Миллер и его семья.

Отмечается, что некоторые чиновники опасаются угроз со стороны иностранных государств. В частности, Бессент заявил, что получил угрозы от иранского руководства. Другие представители администрации переехали из-за опасений политического насилия внутри страны. Семья Миллера сменила место жительства после того, как неизвестная женщина провела акцию протеста у их дома и распространила листовки с домашним адресом.