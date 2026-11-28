Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Мавритания Мохаммеду ульд Шейху аль-Газуани в связи с национальным праздником страны — Днем независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем послании глава государства от себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравил президента Мавритании и в его лице весь народ страны.



Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию дружественных связей с Мавританией. Президент выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут эффективно использовать существующий потенциал межгосударственных отношений и добиться дальнейшего развития взаимодействия.



В этот знаменательный день глава азербайджанского государства пожелал Мохаммеду ульд Шейху аль-Газуани крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Мавритании — постоянного мира и процветания.