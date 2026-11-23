Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов умер на 37-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС в окружении продюсера.

«Эльмир умер», — сказала собеседница агентства.

Эльмир Магеррамов родился 16 октября 1990 года. В разные годы он занимал руководящие должности в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records, специализируясь на управлении проектами полного цикла и концертной деятельности. Магеррамов сотрудничал с рядом популярных российских исполнителей, включая Ольгу Бузову, Диму Билана, дуэт Artik & Asti, а также артистов T'Killah, Alex & Rus и Dashi.