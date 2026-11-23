В стамбульском районе Сарыер продолжается операция по поиску львицы, замеченной накануне вблизи жилой застройки.

На фоне поисковых работ в медиа появились утверждения о том, что хищница может принадлежать защитнику «Галатасарая» и сборной Турции Абдулькериму Бардакджи.

Сигнал о появлении животного на улицах поступил в воскресенье, 22 ноября, около 18:00 из микрорайона Ускумрукёй. Службы проверили записи камер видеонаблюдения и подтвердили наличие кадров с животным. После этого к поискам подключились жандармерия, полиция, сотрудники управления охраны природы и национальных парков, а также муниципальная полиция Сарыера.

На этом фоне в сети распространились версии о том, что животное могло сбежать из частного дома в Ускумрукёй и принадлежит известному футболисту Абдулькериму Бардакджи. Сообщается, что футболист и сам находился в районе проведения операции, следил за работой служб и принимал участие в поисках - в прессу попали кадры с ним на месте событий.

Сам Бардакджи после появления слухов опубликовал в соцсетях видео, на котором гладит льва. Пользователи восприняли этот публикацию как ироничный ответ на обсуждения вокруг его имени.

По данным Главного управления охраны природы и национальных парков, после того как первичные поиски не дали результата, к работе привлекли расчеты с тепловизорами. В ходе поисков в районе лесного массива место нахождения животного удалось определить. К операции подключились ветеринарные специалисты: хищницу планируют направить на безопасный участок и усыпить дротиком с транквилизатором, чтобы не нанести ей вреда.

В администрации губернатора Стамбула заявили, что профильные ведомства действуют скоординированно: «Район нахождения льва установлен, предпринимаются необходимые меры для его поимки живым». Власти призвали местных жителей по возможности не выходить из домов до завершения операции.

Источник: Haberler

10:23

В стамбульском районе Сарыер уже более 12 часов продолжается масштабная операция по поимке львицы.

Сообщение о замеченном животном поступило вечером 22 ноября около 18:00. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили наличие в районе крупного хищника. К поискам под координацией Управления охраны природы и национальных парков подключились жандармерия, полиция и муниципальные службы.

Ночью местонахождение львицы удалось засечь в лесной зоне с помощью тепловизоров. Специалисты пытались усыпить ее дротиками со снотворным, чтобы поймать без вреда для здоровья, однако попытка не увенчалась успехом - вскоре животное пропало с экранов тепловизоров. Сейчас район прочесывают в том числе с воздуха.

Местный житель Арда Коч, отправившийся на машине осматривать окрестности после первых новостей, рассказал, что хищник неожиданно выпрыгнул прямо перед его автомобилем. Мужчина сразу передал координаты жандармам. Староста квартала Ускумрукёй Шейда Уст заявила, что за 22 года работы сталкивалась с операциями по отлову обезьян и змей, но со львом - впервые. По ее мнению, хищника незаконно держали в одном из местных частных домов.

Глава округа Сарыер Октай Аксу также не исключил версию о домашнем содержании, напомнив, что в 2020 году в районе уже фиксировался похожий случай.

В губернаторстве Стамбула подчеркнули, что делают все возможное для поимки животного живым. Поскольку хищника видели в непосредственной близости от центра квартала Ускумрукёй, мэрия и жандармерия призвали местных жителей соблюдать осторожность и без крайней необходимости не выходить на улицу.