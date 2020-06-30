Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

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Заслуженная артистка РФ, певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц.

“Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19”, - сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

Представитель певицы отметила, что с первых дней пандемии А.Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

Состояние исполнительницы оценивается как серьезное, но не безнадежное.

Источник: РИА Новости, Dni.ru