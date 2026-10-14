В Азербайджане 19-летнего парня, убившего отца, приговорили к 1,5 года тюрьмы

В Азербайджане смягчили обвинение 19-летнему Айхану Велизаде, которого судили за убийство отца. Вместо обвинения в умышленном убийстве ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующий приговор сегодня вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Айхан Велизаде обвинялся в умышленном убийстве своего 44-летнего отца Ифтихара Велизаде с использованием режущего предмета. Прокуратура направила дело в суд по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей наказание от 9 до 14 лет лишения свободы. В ходе прений прокурор потребовал приговорить молодого человека к 10 годам и 6 месяцам заключения.

Однако коллегия судей под председательством Эльдара Исмаилова пришла к выводу, что обвинение было предъявлено неправильно. Действия подсудимого переквалифицировали на статью 123.1 УК — убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Если приговор останется в силе после рассмотрения в апелляционной инстанции, Айхан сможет выйти на свободу через восемь месяцев.

Инцидент произошёл в декабре прошлого года в посёлке Рамана Абшеронского района, на территории, известной как совхоз «Гюльчюлюк». Погибший работал мастером по установке отопительных систем.