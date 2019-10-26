Азербайджанка из Карабаха - Познеру: Вы рукоплещете убийцам женщин и детей - ВИДЕО

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, известный своей проармянской позицией, в одном из своих выступлений в Калифорнии (США) был вынужден выслушать вопрос молодой азербайджанки из Нагорного Карабаха Арзу Мамедовой, поставившей его в неловкое положение.
Как сообщает 1news.az, молодая азербайджанка, представившись и отметив, что она родом из Карабаха, рассказала, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев.
А.Мамедова указала, что журналист, особенно такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным.
«Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым», - сказала она.
А.Мамедова отметила, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, и до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.
«Поддерживая Армению, рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым вы дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью», - сказала она, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.
В ответ Познер начал нести бред, к тому же, умудрившись заявить, что Нагорный Карабах –официально признанная территория Армении, на что Арзу Мамедова его перебила, отметив, что это официально признанная территория Азербайджана.
Представляем к сведению читателей видео этого выступления.
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Эльшан Рустамов, М.К.
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Accused Russian-American journalist Vladimir #Pozner on promoting hate speech. “There is no line between freedom of speech and hate speech” - he said in response. The full video is on the link in bio . #Karabakh #KarabakhisAzerbaijan #USA #freedomofspeech #hatespeech