Азербайджанка из Карабаха - Познеру: Вы рукоплещете убийцам женщин и детей - ВИДЕО

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, известный своей проармянской позицией, в одном из своих выступлений в Калифорнии (США) был вынужден выслушать вопрос молодой азербайджанки из Нагорного Карабаха Арзу Мамедовой, поставившей его в неловкое положение.

Как сообщает 1news.az, молодая азербайджанка, представившись и отметив, что она родом из Карабаха, рассказала, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев.

А.Мамедова указала, что журналист, особенно такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным.

«Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым», - сказала она.

А.Мамедова отметила, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, и до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.

«Поддерживая Армению, рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым вы дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью», - сказала она, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.

В ответ Познер начал нести бред, к тому же, умудрившись заявить, что Нагорный Карабах –официально признанная территория Армении, на что Арзу Мамедова его перебила, отметив, что это официально признанная территория Азербайджана.

Представляем к сведению читателей видео этого выступления.

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Эльшан Рустамов, М.К.