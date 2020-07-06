Дорожная полиция за сутки оштрафовала почти 1900 нарушителей карантина

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Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки.

Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР привлечены 1898 участников дорожного движения, из них 1683 – водители и их пассажиры.

Кроме того, 215 человек оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 196 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, и 294 автомобиля, которые пытались выехать из столицы в районы, всего - 490 машин.

Тимур Рзаев

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