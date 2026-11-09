В Азербайджане выросло число ДТП на фоне увеличения автомобильных поездок в праздничные дни

В связи с праздничными днями в Азербайджане увеличилось количество поездок на автомобилях.

«К сожалению, одновременно возросло и число дорожно-транспортных происшествий, регистрируемых в регионах. Среди наиболее распространенных видов аварий - столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды на препятствия», - отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции.

Подчеркивается, что основными причинами ДТП становятся отсутствие у водителей знания маршрута, недостаточный опыт управления автомобилем на участках со сложным рельефом и непринятие заблаговременных мер безопасности. Кроме того, к авариям приводят управление автомобилем в состоянии усталости и недосыпания, игнорирование неблагоприятных погодных условий, поездки в темное время суток или при ограниченной видимости, а также эксплуатация технически неисправных транспортных средств.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подчеркивают, что в последние годы для организации поездок все чаще используются арендованные автомобили. Однако отсутствие внимания к техническому состоянию таких транспортных средств, а также к уровню профессиональной подготовки водителей, услугами которых пользуются пассажиры, впоследствии также может привести к серьезным последствиям.

«Вновь поздравляем всех соотечественников с праздниками и призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила и следовать рекомендациям, чтобы праздничные дни, которые мы отмечаем с особой гордостью, прошли безопасно, радостно и благополучно», - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.