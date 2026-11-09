Устроивший теракт в Польше мужчина скончался в больнице
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Мужчина, устроивший террористический акт в Кракове, скончался в больнице.
Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети Facebook.
«Мы хотели бы сообщить вам, что виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице», — утверждается в публикации.
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