Устроивший теракт в Польше мужчина скончался в больнице

Мужчина, устроивший террористический акт в Кракове, скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети Facebook.

«Мы хотели бы сообщить вам, что виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице», — утверждается в публикации.

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