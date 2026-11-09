В Баку зафиксировали 72% месячной нормы осадков

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 10:00 9 ноября на территории Азербайджана сохраняется дождливая погода.

В некоторых районах осадки носят интенсивный, ливневый характер. В отдельных горных районах идет снег.

Высота снежного покрова: на Шахдаге - 29 см, в Грызе - 27 см, Хыналыге - 25 см, Сарыбаше (Гахский район) - 23 см, Алибейли (Закатальский район) - 22 см, Лазе (Гусарский район) - 20 см, на реке Кишчай (Шекинский район) - 17 см, в Гедабее - 11 см, Дашкесане - 10 см, Халтане - 8 см, Кельбаджаре - 7 см, Лачине, Губадлы и Алтыагаче - 4 см, Шуше и Шахбузе - 2 см, Лерике и Гейгеле - 1 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове - в Баку выпало 21 мм осадков (72% месячной нормы), в Маштага - 15 мм, Бина - 9 мм, Пираллахы - 7 мм, Сумгайыте - 3 мм.

Количество выпавших осадков в регионах страны:

В Астаре зафиксировано 41 мм осадков, в Огузе - 40 мм, Шеки - 30 мм, Исмаиллы и Ярдымлы - по 29 мм, Лянкяране - 26 мм, Габале - 24 мм, Гейчае - 22 мм, Имишли - 20 мм, Балакене - 19 мм, Бейлагане и Джафархане - по 17 мм, Губе - 16 мм, Агдаме, Тертере и Сабирабаде - по 15 мм, Кюрдамире - 14 мм, Джалилабаде, Барде и Ордубаде - по 13 мм, Зардабе и Шамахы - по 12 мм, Агсу, Мингячевире и Гобустане - по 11 мм, Билясуваре, Нафталане, Геранбое, Шаруре и Нахчыване - по 9 мм, Евлахе - 8 мм, Садараке - 7 мм, Хачмазе и Шабране - по 5 мм, Нефтчале, Шамкире и Джульфе - по 4 мм, Гяндже - 3 мм, Джебраиле - 1 мм.

В Ханкенди отмечен мокрый снег, а в Ходжалы и Физули - дождь.

В отдельных районах дует северо-западный ветер. Его максимальная скорость достигает 25 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 20 м/с - в Нефтчале и Товузе, 18 м/с - в Мингячевире, Шабране и Нафталане.

Феликс Вишневецкий