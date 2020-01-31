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Два первых случая коронавируса выявили в России

Сегодня в 17:33 ~ 1 минута на чтение 308
Два первых случая коронавируса выявили в России

В России выявили два случая заражения короновирусом, оба заболевших — граждане Китая, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первый случай зафиксировали в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Голикова также объявила о начале эвакуации россиян из двух китайских городов. По предварительной информации, в Ухане находятся 300 россиян, в Хубэе — 341. Власти России оценят число желающих вернуться из Китая, а также определят борта, которые полетят в КНР для транспортировки россиян и помещения их на карантин на две недели.

РИА Новости

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