Два первых случая коронавируса выявили в России

В России выявили два случая заражения короновирусом, оба заболевших — граждане Китая, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первый случай зафиксировали в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Голикова также объявила о начале эвакуации россиян из двух китайских городов. По предварительной информации, в Ухане находятся 300 россиян, в Хубэе — 341. Власти России оценят число желающих вернуться из Китая, а также определят борта, которые полетят в КНР для транспортировки россиян и помещения их на карантин на две недели.

РИА Новости