В Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

Министерство семьи и социального обслуживания Турции подготовило обращение в прокуратуру с целью проверки законности проведения в Анталье конкурса красоты среди детей 4–13 лет.



«В связи с появившимися в некоторых СМИ и соцсетях сообщениями о том, что в Анталье будет проведен конкурс красоты под названием Little Miss and Little Mister United World с участием детей в возрастной группе 4–13 лет, возникла необходимость заявить следующее: министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении указанного мероприятия», — говорится в заявлении ведомства.



Как указали в министерстве, «недопустимо, чтобы дети соревновались за счет своей внешности, чтобы их подгоняли под эстетические шаблоны, не соответствующие их возрасту и развитию, и чтобы их оценивали по критериям красоты взрослых». «Подобные мероприятия, превращающие детей в элемент коммерческого продукта, несовместимы с правами ребенка и принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка. Защита физического, психического и психосоциального развития наших детей является нашей основной обязанностью», — подчеркнули в министерстве, отметив, что «никакая коммерческая деятельность, реклама или мероприятие не является более ценным, чем права и благополучие <...> детей».



Ведомство также сообщило, что не ограничилось подготовкой заявления в прокуратуру, но и начало собственные проверки. «Для защиты наших детей будут решительно предприняты все необходимые правовые и административные шаги в рамках полномочий и ответственности нашего министерства», — говорится в тексте.



Конкурс Little Miss & Little Mister United World — это международный детский конкурс красоты и талантов, основанный в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран, которые выступают в творческих номерах, представляют национальные костюмы, участвуют в дефиле. В прошлые годы мероприятие проводилось в разных государствах, в том числе в Турции, Греции и ОАЭ.



Источник: ТАСС