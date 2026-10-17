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Общество

Повысят ли стипендии студентов?

Редакция 1news23:25 - Сегодня
Повысят ли стипендии студентов?

После начала реализации проекта по разделению линий Бакинского метрополитена транспортные расходы большинства студентов выросли.

Это связано с тем, что теперь для того, чтобы добраться до места назначения, им приходится пользоваться как метро, так и наземным общественным транспортом.

В связи с этим главный вопрос, который сейчас волнует студентов, - возможно ли повышение стипендий.

По данному вопросу комментарий Oxu.Az дал заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, депутат Эльшад Мусаев.

Он заявил, что повышение студенческих стипендий вполне ожидаемо:

"После разделения линий метро возникли определённые трудности, особенно для студентов. Их финансовые возможности ограничены. Поэтому необходимо рассмотреть вопросы повышения стипендий и предоставления льгот студентам".

Депутат подчеркнул, что вопрос повышения студенческих стипендий планируется поднять в ходе обсуждений, связанных с бюджетом:

"В следующем году ожидается повышение минимальной и средней заработной платы, а также пособий. Думаю, что и в отношении стипендий будет предпринят положительный шаг".

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, с 1 сентября 2025 года установлены следующие размеры студенческих стипендий.

1. Докторантура

- докторантам, обучающимся для получения степени доктора наук, - 450 манатов.

- докторантам, обучающимся для получения степени доктора философии, - 300 манатов.

2. Высшие учебные заведения

Магистратура:

- при академической успеваемости 91-100 баллов - 240 манатов.

- при академической успеваемости 71-100 баллов - 180 манатов.

- при академической успеваемости 51-100 баллов - 120 манатов.

Бакалавриат (основное базовое медицинское образование):

- при академической успеваемости 91-100 баллов - 200 манатов.

- при академической успеваемости 71-100 баллов - 160 манатов.

- при академической успеваемости 51-100 баллов - 110 манатов.

3. Средние специальные учебные заведения

- при академической успеваемости 91-100 баллов - 110 манатов.

- при академической успеваемости 71-100 баллов - 90 манатов.

- при академической успеваемости 51-100 баллов - 70 манатов.

4. Профессиональные учебные заведения

- при оценке "5" (91-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 110 манатов.

- при оценках "4" и "5" (71-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 90 манатов.

- при оценках от "3" до "5" (51-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 70 манатов.

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