В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов - ВИДЕО
В аэропортах московского авиаузла задержаны 103 рейса на вылет и прилет.
Как передает 1news.az, об этом сообщило Министерство транспорта России.
По данным ведомства, по состоянию на 16:30 по бакинскому времени задержки затронули в общей сложности 103 рейса.
В Минтрансе уточнили, что все аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами.
В ведомстве подчеркнули, что главным приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.
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